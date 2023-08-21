طوكيو تسعى إلى القضاء على المناطق المزدحمة بالمنازل الخشبية المتهالكة

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طوكيو - (جيجي برس) -- تعمل حكومة محافظة طوكيو على تقليل مناطق تجمع المنازل الخشبية القديمة إلى الصفر في الأربعينيات من القرن الحالي، استعدادًا لزلزال كبير قد يضرب عاصمة اليابان.

بحلول عام 2020، كانت طوكيو تمتلك نحو 8600 هكتار من هذه المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لأضرار خطيرة بشكل خاص في حالة وقوع زلزال كبير. في الزلزال الكبير الذي هز طوكيو ومناطقها المحيطة قبل قرن من الزمان، لقي نحو 92,000 شخص حتفهم في الحريق الذي اندلع في تلك المناطق.

عندما تم إعادة بناء وسط طوكيو بعد الزلزال في عام 1923، قام الأشخاص الذين تضرروا من الكارثة وعمال إعادة الإعمار ببناء منازل في المناطق المحيطة، والتي يقال إنها هي جذور المناطق الحالية التي تحتوي على العديد من المنازل الخشبية القديمة.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، خططت حكومة المحافظة لإعادة تطوير بالمقياس الكبير، بما في ذلك المناطق التي تحتوي على العديد من المنازل الخشبية.

لكن الجهود تركت دون إنجاز في معظم المجالات بسبب صعوبات التمويل. وقال مسؤول في العاصمة: ”المناطق التي نجت من الكارثة والحرب تُركت دون تطوير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)