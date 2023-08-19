اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا تكثفان التعاون في إعادة تدوير الموارد
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طوكيو - (جيجي برس) - ستكثف اليابان تعاونها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في إعادة تدوير الموارد من الأجهزة المنزلية المهملة وفقًا لما ورد يوم الجمعة.
تهدف اليابان إلى زيادة كمية الموارد التي يتم جمعها، بما في ذلك من خلال تقديم تقنيات الشركات اليابانية.
نظرًا لأن المعادن المستخدمة في الأجهزة المنزلية، مثل النحاس والنيكل، يتم إنتاجها في عدد محدود من المناطق في العالم، تأمل اليابان في تنويع مورديها من أجل الأمن الاقتصادي.
سيتم تضمين تعزيز التعاون في إعادة التدوير في خطة التعاون الاقتصادي للسنوات العشر القادمة التي سيتبناها وزراء اقتصاد اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماع في إندونيسيا يوم الثلاثاء.
في مجال إعادة تدوير الموارد، سيطلق الجانبان مبادرة الاقتصاد الدائري بين اليابان والآسيان لتعزيز التدريب على استخراج المعادن من لوحات الدوائر، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية ذات الصلة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)