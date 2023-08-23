【فيديو】حصاد العنب من سطح ناطحة سحاب في وسط طوكيو

أخبار اليابان

تم حصاد عناقيد العنب من الحديقة الموجودة على السطح في برج أكاساكا تامايكي، وهو مبنى شاهق الارتفاع في حي ميناتو بالعاصمة اليابانية بطوكيو. كجزء من جهود تخضير المدينة، بدأ زراعة العنب على أسطح ناطحة السحاب على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، وهذا العام يصادف موسم الحصاد الثالث والعشرين. على الرغم من استمرار موجة الحر هذا الموسم، إلا أن حوالي 50 عنقودًا من العنب الزاهي الألوان كانت قادرة على أن تؤتي ثمارها بأمان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)