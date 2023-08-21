عرض صور ملونة للزلزال الذي ضرب طوكيو عام 1923

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي بريس) - يعمل أستاذ جامعة طوكيو على مشروع لتلوين صور زلزال كبير ضرب العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها قبل قرن من الزمان، وإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للمناطق التي تأثرت بالزلزال.

سيتم عرض تلك الصور والخريطة في معرض حول الكارثة التي وقعت في عام 1923، والذي من المقرر أن يبدأ في المتحف الوطني للطبيعة والعلوم في طوكيو في الأول من سبتمبر/ أيلول.

صرح هيدينوري واتانابي، أستاذ تصميم المعلومات، بأنه يأمل أن يلهم مشروعه ”الناس للاستعداد للكارثة التالية“.

واتانابي، الذي يقوم بتلوين الصور المتعلقة بالحروب والكوارث منذ عام 2016، ينشر الصور الملونة ونسخها الأصلية بالأبيض والأسود على موقع ”إكس“ يوميًا.

سيعرض المعرض نسخًا ملونة من 10 صور، بما في ذلك صورة لشارع ناكاميسي في منطقة أساكوسا في طوكيو الذي كان قيد الترميم، وصورة لأضرار تسونامي في إيتو بمحافظة شيزوكا بالقرب من العاصمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)