اليابان تحدد تاريخ بدء تصريف مياه فوكوشيما المعالجة يوم الثلاثاء

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فوكوشيما - (جيجي برس) -- يعتزم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عقد اجتماع وزاري في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على أقرب تقدير لتحديد موعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة رقم 1 إلى المحيط، وفقًا لمصادر مطلعة.

وبعد زيارته للمحطة النووية في محافظة فوكوشيما يوم الأحد، ألمح كيشيدا في تصريحات للصحفيين إلى نية عقد اجتماع مع ماسانوبو ساكاموتو، رئيس اتحاد جمعيات التعاونيات الصيدية الوطنية، المعروف باسم زينجيورين، في وقت مبكر من يوم الاثنين لمناقشة تصريف المياه.

تعتزم الحكومة البدء في تصريف المياه المعالجة من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية هولدنجز المسؤولة بالفعل بالمحطة بحلول نهاية هذا الشهر.

”الردود الهادئة المستندة إلى المعرفة العلمية تنتشر دولياً“، قال كيشيدا مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء التصريف.

يعارض الصيادون المحليون تصريف المياه. وقال كيشيدا إن الحكومة بحاجة إلى إيلاء الاهتمام الكبير لمخاوف الصيادين بشكل مستمر، حيث إن تصريف المياه المعالجة هو جهد طويل الأمد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)