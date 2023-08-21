وزير الاقتصاد الياباني يزور ضريح ياسوكونى لقتلى الحرب

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- قام وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بزيارة ضريح ياسوكوني في طوكيو يوم الاثنين، بعد أن تخلف عن زيارته للضريح الشنتوي في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين يوم الثلاثاء الماضي لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

منذ توليه منصبه الوزاري الأول في عام 2019، كان نيشيمورا يقوم بزيارة الضريح في ذكرى الحرب في 15 أغسطس/ آب.

يُنظر إلى ضريح ياسوكوني في الصين وكوريا الجنوبية كرمز للعدوان العسكري الياباني في الماضي إذ يكرم، من بين 2.5 مليون قتيل حرب، 14 من قادة اليابان في الحرب العالمية الثانية الذين أدينوا بارتكاب جرائم من قبل محكمة تابعة للحلفاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)