اليابان تستعد لبدء تصريف مياه فوكوشيما المعالجة في البحر بحلول نهاية الشهر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- تعتزم الحكومة اليابانية البدء في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية المتضررة من الكارثة إلى المحيط بحلول نهاية هذا الشهر، وفقًا لمصادر مطلعة.

من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعًا وزاريًا يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بجدول زمني محدد لتصريف المياه المعالجة من محطة شركة طوكيو إلكتريك باور هولدنجز المحدودة، التي تعرضت لثلاثة انصهارات نووية في مارس/ آذار 2011 بعد زلزال ضخم وتسونامي.

في يوم الاثنين، التقى رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مع ماسانوبو ساكاموتو، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات التعاونيات الصيدية، المعروف باسم زينجيورن، لتأكيد نية الحكومة ببذل كل جهد لضمان السلامة ومنع أية أضرار محتملة على السمعة لصناعة الصيد.

في عام 2015، وعدت الحكومة وشركة طوكيو إلكتريك باور هولدنجز المحدودة الصيادين في محافظة فوكوشيما بعدم التخلص من المياه المعالجة بأي وسيلة دون موافقة الأطراف المعنية.

ومع ذلك، ما زال هناك معارضة لتصريف المياه المعالجة من قبل عمال الصيد المحليين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)