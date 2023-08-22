طلبات ميزانية اليابان للسنة المالية 2024 تصل إلى 110 تريليون ين

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طوكيو - (جيجي برس) -- من المتوقع أن يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات الميزانية العامة من وكالات الحكومة اليابانية للسنة المالية 2024 مبلغ 110 تريليون ين، وفقًا لمصادر يوم الاثنين.

تخطط وزارة الدفاع لتقديم طلب بمبلغ قياسي يبلغ 7738.5 مليار ين لتعزيز قدرات الدفاع عن البلاد كما تسعى له إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة دفعات الفوائد على سندات الحكومة حيث زادت أسعار الفائدة بعد رفع مصرف اليابان الحد الفعال للأسعار الطويلة الأجل كجزء من سياستها النقدية شديدة التيسير.

الرقم القياسي الحالي لإجمالي طلبات الميزانية هو 111,655.9 مليار ين المسجل للسنة المالية 2022، بينما كان الثاني الأعلى 110,048.4 مليار ين للسنة المالية 2023.

من المتوقع أن تتجاوز طلبات الميزانية للعام القادم الذي يبدأ في أبريلن/ نيسا 2024 مبلغ 110 تريليون ين، نظرًا لاستمرار زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي ولأن وكالات الحكومة مسموح لها بالبحث عن أموال لاتخاذ تدابير لمكافحة التضخم وانخفاض معدل المواليد دون الكشف عن المبلغ الذي يلزمها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)