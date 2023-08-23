الصين تشدد الرقابة على واردات الأغذية اليابانية

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بكين/هونغ كونغ - (جيجي برس)-- تخطط بكين وهونغ كونغ لتوسيع قيودهما على الواردات من المنتجات الغذائية اليابانية بعد قرار طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 المنكوبة بالكارثة في المحيط الهادئ في وقت مبكر من يوم الخميس.

من المقرر أن تحظر هونغ كونغ استيراد المنتجات السمكية من فوكوشيما وطوكيو وثماني محافظات أخرى اعتبارًا من يوم الخميس

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”إن التصريف سينشر مخاطر التلوث النووي إلى بقية العالم“.

وأكد وانغ أن المياه القادمة من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في فوكوشيما ”ملوثة نوويا“. ”ستتخذ الصين جميع الخطوات اللازمة لحماية البيئة البحرية وضمان سلامة الغذاء وحماية حياة الناس وصحتهم“

وفي يوم الثلاثاء، استدعى نائب وزير الخارجية سون وي دونغ السفير الياباني لدى الصين هيديو تارومي لمطالبة طوكيو بسحب القرار.

وبموجب الخطة اليابانية، ستخضع المياه للتنقية أولا لإزالة أغلب العناصر المشعة ما عدا التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء كما سيتم تخفيف المياه المعالجة إلى مستويات أقل بكثير من مستويات التريتيوم المعتمدة دوليا قبل صرفها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)