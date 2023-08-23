اتساع فجوة الدخل في اليابان في عام 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر مسح أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء أن فجوة الدخل ظلت واسعة بين الأسر اليابانية في عام 2021، مما يعكس زيادة في عدد الأسر المسنة التي تكسب دخلاً أقل من أسر الجيل العامل.

بلغت الفجوة في الدخل الأولي لكل أسرة 0.5700 في عام 2021، وتفاقمت من 0.5594 في عام 2017 لتتساوى تقريبا مع 0.5704 في عام 2014، عندما كانت فجوة الدخل هي الأكبر على الإطلاق.

ويتم التعبير عن معامل جيني لعدم المساواة في الدخل بين صفر وواحد. الرقم الأقرب إلى واحد يعني وجود فجوة أوسع.

ويتم إجراء الاستطلاع كل ثلاث سنوات تقريبًا منذ عام 1962، ولكن تم تأجيل آخر استطلاع لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

لا يشمل الدخل الأولي معاشات التقاعد العامة أو مزايا الضمان الاجتماعي الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)