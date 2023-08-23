شركة تيبكو تبدأ الاستعداد لتصريف مياه فوكوشيما المعالجة والمخففة

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال مسؤول يوم الثلاثاء إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ستستعد بأقصى قدر من التوتر لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 المنكوبة في المحيط الهادئ.

وقبل بدء التصريف تخطط الحكومة لتخفيف المياه المعالجة لخفض مستويات التريتيوم إلى أقل من واحد على 40 من المعايير القومية. ويمثل ذلك حوالي سبع المستوى الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه آمن لمياه الشرب.

وعقدت الشركة المشغلة للمحطة مؤتمرا صحفيا بعد أن قررت الحكومة أن يبدأ تصريف المياه يوم الخميس إذا سمحت الظروف بذلك.

وتجنب المسؤول عن معالجة المياه المعالجة الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت شركة تيبكو قد حصلت على تفهم كافٍ من المعنيين، مكتفيًا بالتكرار أن الشركة ملتزمة بالوفاء بالمسؤولية الجسيمة التي تتحملها تجاه وقف تشغيل المحطة المتضررة.

وستبدأ شركة تيبكو بتصريف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة المحفوظة في 10 خزانات في المحيط على مدار حوالي 17 يومًا، وفقًا للشركة.

وستقوم الشركة بفحص المياه المعالجة لمعرفة ما إذا كانت تركيزات التريتيوم ضمن الحد الآمن، قبل أن يتم تصريفها في المحيط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)