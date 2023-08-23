61 % في اليابان يدعمون الألقاب المنفصلة للأزواج المتزوجين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أظهر استطلاع أجرته هيئة فكرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في اليابان أن 61٪ من المستجيبين يؤيدون السماح للأزواج المتزوجين باستخدام أسماء عائلات منفصلة. وقد أظهر الاستطلاع الخمسي الذي أجراه معهد السكان والأمن الاجتماعي الوطني أن نسبة المؤيدين لاستخدام أسماء العائلات المختلفة ارتفعت من 50.5٪ في عام 2018. كانت النسبة 41.5٪ في عام 2013 و42.8٪ في عام 2008.

قامت الهيئة الفكرية بإرسال استمارات إلى 16470 أسرة في يوليو/ تموز من العام الماضي وتحليل استجابات 5518 امرأة مع أزواجهن.

وبلغت نسبة الأزواج الذين أجروا تسجيلات زواج مدني في الاستطلاع 99.4٪. من بينهم، استخدم 95.2٪ ألقاب العائلة للأزواج. لم تتغير الأرقام بشكل كبير عن الاستطلاع الذي أجري في عام 2008.

أظهر الاستطلاع الأخير أيضًا أن 75.6٪ من المستجيبين يؤيدون تقنين زواج الأشخاص من نفس الجنس، مقارنة بـ 69.5٪ في عام 2018.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)