أستراليا تتسامح مع خطة تصريف المياه المعالجة اليابانية

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سيدني - (جيجي برس) -- أظهر السفير الأسترالي لدى اليابان جاستن هيهورست يوم الأربعاء تسامح بلاده تجاه تصريف اليابان القادم للمياه المعالجة في المحيط من محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1.

وقال في بيان ”أستراليا لديها ثقة كاملة في المشورة الفنية المستقلة والحيادية والقائمة على أساس علمي التي تقدمها“ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في تقرير تم جمعه الشهر الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تصريف المياه المخطط له ”يتوافق مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة“ وسيكون له ”تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة“.

وأشار هايهورست إلى أن اليابان عملت عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطلاق المياه المخطط له من محطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في محافظة فوكوشيما ، شمال شرق اليابان، والتي تضررت بشدة من جراء تسونامي في مارس/ آذار 2011. وقد تمت معالجة المياه لإزالة المواد المشعة، ولكنها لا تزال تحتوي على التريتيوم المشع.

وقال هيهورست: ”لقد راجعت الوكالة الأسترالية للحماية من الإشعاع والأمان النووي تقرير (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وتؤيد تقييم الوكالة بأن التصريف المقترح لن يؤثر سلبًا على الناس أو البيئة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)