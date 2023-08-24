اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما المعالجة اليوم

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طوكيو - (جيجي برس) -- ستبدأ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية المنكوبة في شمال شرق اليابان إلى البحر في وقت مبكر من الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس.

وسيتم إجراء تصريف المياه لتقليل العدد الهائل من الخزانات لتخزين المياه المعالجة في المحطة. وقد أعاق وجود الخزانات العمل على تفكيك المحطة النووية المعطلة، والذي من المتوقع أن يستغرق الثلاثين عامًا القادمة أو نحو ذلك.

قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء البدء في تصريف المياه المعالجة، معتقدة أنها حصلت على مستوى معين من الفهم لهذه الخطوة من الناس في اليابان وخارجها.

المياه المعالجة هي مياه تمت تنقيتها بواسطة نظام المعالجة السائلة المتقدم (ALPS) بعد استخدامها لتبريد الوقود النووي المنصهر من حادث مارس/ آذار 2011 في المحطة. تحتوي المياه على مادة التريتيوم، وهي مادة مشعة لا يمكن للنظام إزالتها.

ويوجد في محطة فوكوشيما الآن أكثر من 1000 خزان لتخزين المياه المعالجة. وإذا لم يتم تصريف المياه، فمن المتوقع أن تصل الخزانات إلى طاقتها الكاملة بحلول فبراير/ شباط المقبل على أقرب تقدير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)