الحكومة اليابانية تتطلع لإنفاق أكثر من 2 تريليون ين من أجل التحول الأخضر

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طوكيو - (جيجي برس) -- تخطط الحكومة اليابانية لإنفاق أكثر من 2 تريليون ين على ما يسمى بالتحول الأخضر لتعزيز إزالة الكربون في السنوات المقبلة، حسبما علم اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم استخدام أكثر من 1.2 تريليون ين من هذا المبلغ في السنة المالية 2024، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

وفي اجتماع للمجلس الحكومي ذي الصلة اليوم، قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إن الحكومة ستعمل على التحول الأخضر ”مع الاعتراف بأنه سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد بلادنا في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين“.

وتتضمن خطة الإنفاق حوالي 1.2 تريليون ين على مدى خمس سنوات لتطوير سلاسل التوريد، بما في ذلك تلك الخاصة بمحللات المياه الكهربائية المستخدمة لإنتاج الهيدروجين، وكذلك الألواح الشمسية خفيفة الوزن والقابلة للانحناء.

ويدعو أيضًا إلى إنفاق 200 مليار ين على مدى خمس سنوات لرعاية الشركات الناشئة في مجال التحول الأخضر، و190 مليار ين لدعم جهود توفير الطاقة من قبل الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى إنفاق 150 مليار ين على مدى ثلاث سنوات للبحث والتطوير في مجال مفاعلات الطاقة النووية من الجيل التالي مثل مفاعلات الغاز عالية الحرارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)