وصول مجموعة سياحية صينية إلى اليابان بعد رفع الحظر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصل مجموعة من السياح من الصين إلى مطار طوكيو الدولي في هانيدا على متن رحلة تابعة لشركة طيران ANA اليابانية ليلة الأربعاء، وهي الأولى لشركة الطيران منذ رفعت بكين الحظر الذي فرضته على الرحلات الجماعية إلى اليابان في 10 أغسطس/ آب.

تم تنظيم الجولة من قبل وكالة سفر صينية. سيقضي ثمانية عشر مشاركًا خمسة أيام وأربع ليالٍ في جولة في طوكيو ومدينة كاماكورا وجبل فوجي.

وقال أحد المراهقين الذين شاركوا في الجولة الجماعية، وهي زيارته الخامسة لليابان، إنه يريد الاستمتاع بالطعام مثل طبق لحم البقر والخضروات ”سوكيياكي“.

وبدأت الصين تعليق الرحلات الجماعية الخارجية في يناير/ كانون الثاني 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي الشهر الماضي، تعافى إجمالي عدد السياح الأجانب إلى اليابان إلى ما يقرب من 80% مما كان عليه في يوليو/ تموز 2019 قبل الوباء. لكن عدد السياح الصينيين كان حوالي 30% فقط من مستوى ما قبل الوباء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)