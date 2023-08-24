سكان فوكوشيما يخططون لرفع دعوى قضائية لوقف تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

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إيواكي - (جيجي برس) -- قال سكان محافظة فوكوشيما بشمال شرق اليابان اليوم الأربعاء إنهم سيرفعون دعوى جماعية للحصول على أمر قضائي ضد التصريف المخطط للمياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في المحيط.

ومن المتوقع أن يكون أكثر من 100 شخص مدعين في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، بما في ذلك عمال مصائد الأسماك والضحايا المتضررين من الكارثة النووية التي وقعت عام 2011 في محطة تيبكو.

تم الإعلان عن خطة التقاضي في مؤتمر صحفي عقد في إيواكي بمحافظة فوكوشيما. ومن المتوقع أن يتم رفع الدعوى أمام محكمة محافظة فوكوشيما في 8 سبتمبر/ أيلول، وفقًا لمحامي المدعين.

وقال المحامون إن الدعوى ستطالب الحكومة بإلغاء موافقة هيئة التنظيم النووي على خطة تصريف المياه والحكم بأن المعدات والمرافق ذات الصلة قد اجتازت فحوصات ما قبل الاستخدام. وستطلب أيضًا من شركة تيبكو عدم المضي قدمًا في تصريف المياه.

وقال تسوغو هيروتا، الرئيس المشارك لمحامي المدعين: ”لم يتم توضيح كمية المواد المشعة الأخرى غير التريتيوم الموجودة في المياه المعالجة“، مدعيًا أنه لم يتم إثبات سلامة تصريف المياه بشكل كافٍ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)