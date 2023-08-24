كوريا الشمالية تطلق صاروخاً يرجّح أنّه باليستي

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طوكيو/سيؤول - (جيجي برس)-- أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا مر عبر المحيط الهادئ في حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية في رسالة عبر نظام التحذير J-Alert.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنّها رصدت قرابة الساعة 3,50 (18,50 ت غ الأربعاء) إطلاق ”ما تزعم كوريا الشمالية أنّه صاروخ فضائي“.

وأخطرت بيونغ يانغ خفر السواحل اليابانيين الثلاثاء بأنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي بين 24 و31 أغسطس/ آب، ما دفع طوكيو إلى تعبئة السفن ونظامها الصاروخي الدفاعي باك-3 تحسّباً لسقوط الصاروخ على أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، أدان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، بيونغ يانغ لاستخدامها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في عملية الإطلاق. إن أي إطلاق لكوريا الشمالية لقمر صناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال ماتسونو ”حتى لو كان الأمر يتعلق بإطلاق قمر صناعي، فهو يمثل مشكلة خطيرة لأنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نحن نحتج بشدة وندينه بأشد العبارات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)