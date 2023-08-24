اليابان تبدأ تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ

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فوكوشيما - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة اليوم الخميس في تصريف المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم إلى المحيط الهادئ من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في المحيط.

يمثل تصريف المياه، الذي بدأ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، نقطة تحول رئيسية لإعادة إعمار محافظة فوكوشيما، موطن المحطة، بعد مرور أكثر من 12 عامًا على الكارثة النووية.

وتهدف الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية إلى تسريع أعمال وقف تشغيل المحطة من خلال تقليل عدد الخزانات التي تخزن المياه المعالجة.

وقد انتهت تيبكو من ملء ما يسمى بنفق التفريغ العمودي بالماء المعالج والمخفف بحلول الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء. وتم مزج كل طن من المياه المعالجة بـ 1200 طن من مياه البحر.

وستخفف الشركة أولا 7800 طن من المياه المعالجة بمياه البحر. وتخطط في المرحلة الأولية من برنامج التفريغ إلى تصريف المياه المعالجة لمدة 17 يوما متتاليا.

وتقوم شركة تيبكو بتخفيف المياه المعالجة لتقليل مستويات التريتيوم قبل تصريفها إلى أقل من واحد على أربعين من مستويات الضوابط المحلية. وهو ما يعادل حوالي سُبع المستويات المحددة في إرشادات منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب.

وقد بلغ حجم المياه المخزنة في محطة فوكوشيما أكثر من 1.3 مليون طن من خلال نظام تنقية مخصص يعرف باسم ”ALPS“، منذ انهيار 3 مفاعلات نووية بعد الزلزال القوي الذي ضرب الساحل في عام 2011.

ومن المخطط أن تستمر عمليات تصريف مياه فوكوشيما في المحيط على مراحل على مدار 30 عاما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)