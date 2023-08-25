اقتحام مبنى يضم السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية

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سيؤول - (جيجي برس) -- اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية محتجين ضد تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما نووية بعد أن اقتحموا مبنى يضم السفارة اليابانية في سيؤول يوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

اعتقلت الشرطة 16 طالبا جامعيا كانوا يحتجون على بدء تصريف المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية التي ضربتها الكارثة في اليابان إلى المحيط.

وقالت المصادر إنه بينما تم القبض على غالبية هؤلاء الأفراد في الطابق الأول من المبنى، شق عدد قليل منهم طريقهم بالقرب من مدخل الطابق الثامن، حيث يقع القسم القنصلي بالسفارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)