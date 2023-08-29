منازل مبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تجذب الانتباه في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- تجتذب المنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الاهتمام في اليابان حيث يمكن شراؤها بسعر سيارة ويتم بناؤها في أيام.

ستقوم شركة Serendix، وهي شركة ناشئة مقرها في نيشينوميا في محافظة هيوغو الغربية، ببيع منزل مبني بطابعة ثلاثية الأبعاد لأسرة مكونة من فردين مقابل 5.5 مليون ين. تبلغ مساحة المنزل حوالي 50 مترًا مربعًا، ويمكن الانتهاء من المنزل في حوالي يومين فقط.

وقال هيروياسو كوما، الرئيس التنفيذي لشركة سيرينديكس: ”إن العالم الذي يمكنك فيه شراء منزل بسعر سيارة قادم“.

يحتوي المنزل على ثلاث غرف، بما في ذلك غرفة معيشة وغرفة نوم.

تم الانتهاء من المنزل في حوالي 45 ساعة من خلال الجمع بين الأعمدة الفولاذية ومواد الجدران الخرسانية المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. وقال مسؤول في سيرينديكس إن المنزل لا يزال ”قويا ومقاوما للزلازل“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)