الولايات المتحدة ”راضية“ عن عملية تصريف مياه فوكوشيما المعالجة والمخففة في المحيط

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)--قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ”راضية عن العملية الآمنة والشفافة والقائمة على العلم التي قامت بها اليابان“ لتصريف مياه معالجة ومخففة في المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية يوم الخميس الماضي.

وفي البيان، قال ماثيو ميلر أيضًا إن الولايات المتحدة ترحب ”بشفافية اليابان المستمرة وتعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مع أصحاب المصلحة الإقليميين“ بشأن عملية تصريف المياه المعالجة، التي لا تزال تحتوي على التريتيوم.

وأقر البيان بأن ”اليابان كانت منفتحة وشفافة في سعيها إلى إدارة مسؤولة“ لمحطة فوكوشيما التي دمرها الزلزال المدمر والتسونامي في مارس/آذار 2011 في شمال شرق اليابان، وقضية المياه، ”بالتنسيق بشكل استباقي مع العلماء والشركاء“ من جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ” وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار المتحدث: ”ما زلنا نشعر بالحزن مع الشعب الياباني الذي عانى بشدة من الكارثة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)