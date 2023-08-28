لم يتم اكتشاف التريتيوم في أسماك فوكوشيما بعد تصريف المياه المعالجة والمخففة في المحيط

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طوكيو - (جيجي برس)-- لم يتم اكتشاف التريتيوم، وهو أحد النظائر المشعة للهيدروجين، في الأسماك التي تم اصطيادها قبالة ساحل فوكوشيما بعد يوم من تصريف مياه معالجة ومخففة في المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية يوم الخميس الماضي، وفقًا لوكالة مصايد الأسماك.

وهذا هو الإعلان الأول عن تحليل الأسماك التي تم صيدها بعد تصريف المياه المعالجة، والتي لا تزال تحتوي على التريتيوم.

وفي التحليل الذي أجراه معهد أبحاث البيئة البحرية، كانت مستويات التريتيوم في السمك الذي تم اصطياده على بعد 4 إلى 5 كيلومترات قبالة المحطة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة أقل من ح دون الحد الأدنى للكشف والبالغ نحو 8 بيكريل لكل لتر.

تعتزم وكالة الصيد القيام بفحوصات التريتيوم يومياً على الأقل لمدة شهر تقريباً، بهدف طمأنة الصيادين والمستهلكين.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة طوكيو الكهربائية القابضة يوم الجمعة أن مستويات التريتيوم في مياه البحر حول مكان تصريف المياه المعالجة كانت دون حد الكشف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)