اليابان: عدم اكتشاف التريتيوم في مياه البحر قبالة فوكوشيما

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أعلنت وزارة البيئة اليابانية يوم الأحد أنه لم يتم اكتشاف التريتيوم في مياه البحر التي تم أخذ عينات منها قبالة محافظة فوكوشيما بعد يوم من بدء تصريف مياه معالجة ومخففة في المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية يوم الخميس الماضي.

قال مسؤول في الوزارة: ”نريد للناس أن يشعروا بالأمان لأنه لا يوجد تأثير على الصحة البشرية أو البيئة“.

في يوم الجمعة، قامت الوزارة بجمع عينات من مياه البحر من 11 موقعاً قبالة ساحل المحافظة، التي تضم محطة شركة طوكيو الكهربائية المتضررة بشدة بسبب زلزال مارس/ آذار 2011 وأمواج تسونامي العاتية.

كان مستوى التريتيوم أقل من حد الكشف المقدر بين 7-8 بيكريل لكل لتر في مياه البحر من جميع المواقع الـ 11، وفقًا للوزارة.

تعتزم الوزارة إجراء مسح مفصل يمكن أن يكشف عن مستويات التريتيوم بمقدار 0.1 بيكريل لكل لتر تقريبًا والإعلان عن النتائج في غضون حوالي شهرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)