انتشار مقاطع فيديو مزعجة من الصين بسبب تصريف مياه فوكوشيما المعالجة والمخففة في المحيط

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يتم فيها إجراء مكالمات هاتفية من الصين إلى اليابان احتجاجًا على إطلاق المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية يوم الخميس الماضي.

وفي الوقت نفسه، تم تداول ”قائمة سوداء“ للمنتجات اليابانية على شبكة الإنترنت، مما دفع الشعب الصيني إلى الامتناع عن شراء مستحضرات التجميل وسلع أخرى من اليابان.

في أحد الفيديوهات، يستخدم رجل تطبيق خريطة على الهاتف الذكي لتحديد مكان في طوكيو يُعتقد أنه مطعم هندي. ثم يتصل الرجل بالمطعم ويصرخ باللغة الصينية: ”لماذا تقومون بتفريغ مياه ملوثة بمواد مشعة في المحيط؟“

وفيما لاقى الفيديو إشادة العديد من المشاهدين، قال أحد المعلقين: ”تصريف المياه الملوثة أمر غير مقبول، ولكن ما معنى هذا الفعل؟“

وقالت السفارة اليابانية في بكين اليوم السبت إن عددا من الأفراد والجماعات في اليابان تلقوا مكالمات هاتفية مزعجة من الصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)