إلقاء الحجارة والبيض على المدارس اليابانية في الصين

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بكين - (جيجي برس)-- تم إلقاء الحجارة والبيض على مباني المدارس اليابانية في الصين، حسبما علم اليوم الأحد.

ولم يتم التأكد من وقوع إصابات بين الطلاب أو أضرار في المباني المدرسية، بحسب مصادر مطلعة على الأحداث.

وحثت القنصليات العامة اليابانية ذات الصلة الجانب الصيني على تشديد الأمن في المدارس في أعقاب المضايقات المحتملة في أعقاب بدء تصريف مياه معالجة ومخففة في المحيط من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية يوم الخميس الماضي.

وبعد ظهر يوم الخميس، عندما بدأ تصريف المياه، ألقى رجل صيني الحجارة على مبنى مدرسة يابانية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وتم القبض على الرجل من قبل حراس الأمن. هناك معلومات تفيد بأن الرجل كان يقول شيئًا عن تصريف المياه.

وفي مدرسة يابانية في سوتشو بمقاطعة جيانغسو المجاورة، عثر حراس الأمن في دورية على عدة بيضات في مبانيها صباح الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)