【فيديو】أكبر مهرجان للألعاب النارية في منطقة توهوكو اليابانية

أخبار اليابان

(جيجي برس) -- يعتبر مهرجان أوماغاري للألعاب النارية الذي يقام في مدينة دايسن بمحافظة أكيتا واحدا من أهم مهرجانات الألعاب النارية إلى جانب مهرجان تسوجي أورا للألعاب النارية المقام في مدينة تسوجي أورا بمحافظة إيباراكي.

ويعد هذا المهرجان مهدا للألعاب النارية ذات الأشكال الخلاقة حيث أفسح المجال لأشكال متنوعة من الألعاب النارية مبتعداً بذلك عن الأشكال النمطية الدائرية لها. كما أنه المهرجان الوحيد الذي تستطيع فيه مشاهدة الألعاب النارية في وضح النهار .

وهو أول مهرجان تتصاحب فيه الأنغام الموسيقية مع الألعاب النارية. وإن ظاهرة تلويح المشاهدين والمطلقين للألعاب النارية بعصا مضاءة بعد إعلان انتهاء إطلاق الألعاب النارية بدأت منذ عشرين عاما في أوماغاري، وأما الآن فقد أصبحت ظاهرة تراها في جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)