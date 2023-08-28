【فيديو】أول ترام جديد في اليابان منذ 75 عامًا يبدأ العمل

أخبار اليابان

(جيجي برس) -- بدأ تشغيل أول نظام ترام جديد في اليابان منذ 75 عامًا شمال طوكيو يوم السبت، مع ميزات مصممة لتسهيل الوصول إليه بالنسبة لكبار السن ومستخدمي الكراسي المتحركة مع شيخوخة المجتمع الياباني. ويمتد ما يسمى بنظام ترام الجيل التالي في محافظة توتشيغي بين الجانب الشرقي من محطة جيه آر أوتسونوميا وبلدة هاغا القريبة، ويغطي الطريق الذي يبلغ طوله 14.6 كيلومترًا في 48 دقيقة.

أُطلق على القطار، ذو الخطوط الصفراء، اسم ”خط الضوء“ نسبة إلى البرق المتكرر الذي لوحظ في أوتسونوميا والذي أكسب العاصمة توتشيغي لقب ”عاصمة البرق“.

تعمل عربات القطار بالطاقة المتجددة، وقد تم تصميمها بأرضيات منخفضة واهتزازات أقل لسهولة الركوب والنزول منها إليها.

تخطط حكومة بلدية أوتسونوميا أيضًا لتمديد خط الترام بطول 5 كيلومترات من الجانب الغربي لمحطة أوتسونوميا بحلول عام 2035.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)