الولايات المتحدة تقدم مساعدات ضخمة لليابان بعد زلزال عام 1923

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واشنطن - (جيجي برس)-- قدمت الولايات المتحدة مساعدات واسعة النطاق لليابان في أعقاب الزلزال المدمر الذي دمر منطقة طوكيو قبل قرن من الزمان.

لكن الدعم، الذي جاء في أعقاب دعوات من الرئيس الأمريكي آنذاك كالفين كوليدج، جاء وسط توترات متصاعدة بين البلدين بشأن مصالحهما في آسيا، وخاصة الصين.

”زلزال عظيم وحرائق مدمرة في طوكيو ويوكوهاما“، هذا ما جاء في الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز في الثاني من سبتمبر/أيلول 1923، في اليوم التالي للكارثة. ونشرت الصحيفة أيضًا النص الكامل لرسالة أرسلها كوليدج إلى الإمبراطور يوشيهيتو، الذي كان يُسمى بعد وفاته الإمبراطور تايشو.

انتشرت جهود جمع التبرعات من قبل الصليب الأحمر والجمعيات الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تبرعات كبيرة.

ووفقا لتشارلز شينكينغ، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ الذي أجرى أبحاثا حول زلزال كانتو الكبير عام 1923، تم إرسال حوالي 20 مليون دولار نقدا وإمدادات إغاثة من الولايات المتحدة في أعقاب الزلزال، أي ما يعادل 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 1923.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)