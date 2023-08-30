الوفيات أعلى من الولادات.. انخفاض مواليد اليابان إلى أدنى مستوى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت البيانات الأولية لوزارة الصحة اليابانية أن عدد المواليد في اليابان في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران انخفض بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 371,052 وليكون بذلك أدنى مستوى لفترة نصف السنة الأولى منذ عام 2000، ودون 400,000 للفترة النصفية الثانية المتتالية، حسب البيانات الأولية لوزارة الصحة.

وكشفت البيانات أن معدل المواليد في البلاد ينخفض بوتيرة سريعة حيث يتجنب الناس بشكل متزايد الزواج أو يؤخرونه. وإذا استمرت الوتيرة الحالية في النصف الثاني، فمن المرجح أن يسجل عدد الولادات مستوى قياسيا سنويا منخفضا هذا العام.

وانخفض عدد حالات الزواج بنسبة 7.3% إلى 246332، بينما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 2.6% إلى 797716. وبلغ الانخفاض الطبيعي، أو عدد الوفيات ناقص عدد المواليد، 426664.

وفي عام 2022، انخفض عدد المواليد للعام السابع على التوالي، ليتراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ بدء البيانات في عام 1899 بعد انخفاضه إلى أقل من مليون في عام 2016 و900 ألف في عام 2019.

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي، أو العدد المقدر للأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، 1.26 في العام الماضي، وهو ما يعادل أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2005.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)