تويوتا تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

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ناغويا - (جيجي برس) -- استأنفت شركة تويوتا موتور عمل 25 خط إنتاج للسيارات في 12 من مصانعها الـ 14 في اليابان صباح الأربعاء، بعد توقفها بسبب خلل في النظام.

جاء الاستئناف بعد أن قامت شركة صناعة السيارات اليابانية الرائدة باستبدال النظام المعيب. ويعد مصنع موتوماتشي في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي وسط اليابان من بين 12 مصنعا.

تهدف مجموعة تويوتا إلى تشغيل إجمالي 28 خط إنتاج في جميع مصانعها المحلية الأربعة عشر، بما في ذلك مصنع مياتا التابع لشركة تويوتا موتور كيوشو في محافظة فوكوؤكا، جنوب غرب اليابان، ومصنع كيوتو التابع لشركة دايهاتسو موتور في كيوتو بحلول مساء الأربعاء.

وبحسب مصادر مطلعة، يُعتقد أن الخلل ناتج عن تحديث عمل النظام الذي يدير طلب قطع الغيار.

تستخدم تويوتا وموردي قطع الغيار هذا النظام. تم تعليق الإنتاج في جميع مصانع تويوتا في اليابان بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث أصبحت شركة صناعة السيارات غير قادرة على طلب قطع الغيار بسبب العطل الذي حدث يوم الاثنين.

قال متحدث باسم ”تويوتا“ إن الخلل جعل من المستحيل طلب قطع الغيار، مما أثر على نحو 28 خط تجميع لإنتاج كافة الموديلات من سيارات كورولا وكامري الأكثر مبيعاً إلى سيارات بريوس الهجين. وقال المتحدث إن الشركة لا تشك في أنها ضحية لهجوم إلكتروني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)