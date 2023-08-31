الرئيس الصيني شي يتسامح مع المشاعر المناهضة لليابان بشأن بعد البدء بتصريف مياه فوكوشيما

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- تتسامح إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ ضمنيًا مع المشاعر المعادية لليابان المتنامية في الصين منذ أن بدأت اليابان في تصريف مياه معالجة ومخففة التركيز من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في المحيط.

قال النقاد إن الحكومة الصينية تحاول على ما يبدو التأثير على مسار منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لتخفيف الإحباط العام بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة.

بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة تصريف المياه المعالجة والمخففة المحتوية على التريتيوم من محطة توليد الكهرباء المنكوبة شمال شرق اليابان إلى المحيط الهادئ في 24 أغسطس/ آب.

ومنذ ذلك الحين، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بمقاطع فيديو لأشخاص يجرون مكالمات هاتفية إلى اليابان للاحتجاج على تصريف المياه.

كما تم إجراء مكالمات هاتفية مزعجة إلى العديد من الأماكن في اليابان، بما في ذلك المنظمات التي لا علاقة لها بتصريف المياه، مع مشاركة العديد من أرقام الهواتف على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)