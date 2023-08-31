المقاتلات الشبح الأسترالية تطير إلى اليابان للتدريب المشترك

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كوماتسو، محافظة إيشيكاوا (جيجي برس)-- وصلت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي إلى قاعدة كوماتسو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في محافظة إيشيكاوا يوم الأربعاء لإجراء تدريب مشترك.

وستأتي ثلاث طائرات أخرى من طراز RAAF F-35 إلى اليابان للمشاركة في تدريبات ”Bushido Guardian“ التي ستجرى بمشاركة أكثر من 20 مقاتلة من قوات الدفاع الجوي الجوية، بما في ذلك طائرات إف-35 وإف-15، حتى 15 سبتمبر/ أيلول

وقالت ميلاني بوسويل، قائدة التدريب الجوي بسلاح الجو الملكي الأسترالي، في كلمة ألقتها في مؤتمر صحفي في حفل استقبال في القاعدة الجوية بوسط اليابان إن التدريبات المشتركة ستكون ”فرصة“ للقوات اليابانية والأسترالية لتبادل ”المعرفة والممتلكات... وتعزيز الشراكة بينهما على كل المستويات“.

وقال كيمي أونودا، نائب وزير الدفاع البرلماني الياباني، في مؤتمر صحفي مشترك تلا ذلك، إن هذه الاتفاقيات ”ستعمل على تعميق التعاون الدفاعي طويل الأمد بين البلدين إلى مستوى جديد“.

وسيكون هذا هو التدريب المشترك الثاني لقوات الدفاع الجوي الجوية والقوات الجوية الملكية الأسترالية في اليابان بعد التدريب الذي تم في عام 2019، وسيكون الأول الذي تنضم إليه طائرات إف-35 من كلا البلدين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)