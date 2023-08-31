اليابان تسعى إلى معالجة ساعات العمل الطويلة للمعلمين

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طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة التعليم اليابانية اليوم الأربعاء إنها سعت إلى تخصيص ميزانية مالية لعام 2024 بشكل أساسي لمعالجة ساعات العمل الطويلة للمعلمين.

وأضافت أن طلب ميزانية الحساب العام للوزارة للعام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل بلغ 5921.6 مليار ين، بزيادة 11.9٪ عن ميزانيتها المالية لعام 2023.

تعزى الزيادة جزئيا إلى الإنفاق الجديد المقترح لاستكمال برنامج لتعيين معلمين متخصصين لطلاب الصف الخامس والسادس قبل عام واحد من الموعد المحدد، وزيادة عدد الموظفين للقيام بمهام متنوعة، مثل إعداد المواد التعليمية، بدلا من المعلمين و إدخال نظام لتخفيف الأعباء عن المعلمين في المناصب الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لإطلاق مشروع نموذجي يعمل فيه المعلمون السابقون في المناصب الإدارية كمنسقين للتعامل مع الشكاوى المفرطة والمطالبات غير المعقولة من قبل أولياء الأمور والمواطنين المحليين.

يغطي طلب الميزانية أيضًا التكاليف المرتبطة بتجديد محطات المعلومات الموزعة على جميع الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)