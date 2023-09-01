رئيس الوزراء كيشيدا يتفقد سوق تويوسو للأسماك بعد البدء في تصريف مياه فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- تفقد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو سوق تويوسو للأسماك في طوكيو يوم الخميس، واستمع إلى تجار الجملة حول الضرر الذي لحق بالسمعة نتيجة البدء في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في البحر والذي الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وقال تاجر جملة يصدر المأكولات البحرية إلى الصين وهونغ كونغ لكيشيدا إن تصريف مياه فوكوشيما له ”تأثير كبير“ على أولئك الذين يركزون على الصادرات.

كما تلقى رئيس الوزراء طلبًا للمساعدة في توسيع قنوات البيع لمنتجات الأسماك اليابانية، أثناء تناول الأخطبوط من محافظة فوكوشيما شمال شرق اليابان، لإظهار سلامته.

وقال كيشيدا للصحفيين ”سنضع إجراءات لدعم (صناعة صيد الأسماك) والاستجابة (لتأثير تصريف المياه) بناء على الأصوات والآراء المختلفة التي سمعتها“.

وبسبب تصريف المياه المعالجة، التي تحتوي على التريتيوم، وهو نظير مشع للهيدروجين، قررت الصين فرض حظر شامل على واردات المنتجات السمكية من اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)