كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب أراضي كوريا الجنوبية بأسلحة نووية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء صاروخين باليستيين قصيري المدى في تدريب يحاكي توجيه ضربة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ اليوم الخميس.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أن وحدة العمليات النووية التكتيكية التابعة للجيش أجرت التدريبات، وفقا للتقرير.

ويعتقد أن هذا الإعلان يشير إلى إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصير المدى باتجاه بحر اليابان اكتشفتهما الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

انتقدت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري القوات الجوية الأمريكية لنشرها قاذفة استراتيجية من طراز B-1B في شبه الجزيرة الكورية يوم الأربعاء للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الكورية الجنوبية، قائلة إن التدريبات التي أجرتها كوريا الشمالية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الأعداء الذين ردوا على تحذيرات بيونغ يانغ المتكررة بالتهديد العسكري.

ووفقا للتقرير، أجرت وحدة العمليات النووية التكتيكية التابعة للجيش الشعبي الكوري التدريبات على افتراض أن قواعد القيادة الرئيسية ومطارات العمليات في كوريا الجنوبية سيتم إحراقها على الأرض، وإطلاق صاروخين باليستيين تكتيكيين باتجاه المحيط من مطار بيونغ يانغ الدولي. وقال التقرير إن الوحدة نفذت بشكل صحيح مهمة الضربة النووية من خلال رشقات جوية على ارتفاع محدد مسبقًا يبلغ 400 متر فوق الجزيرة المستهدفة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)