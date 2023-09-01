زلزال طوكيو 1923 يصبح نقطة الانطلاق للوقاية من الكوارث في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حول الزلزال الهائل الذي ضرب طوكيو قبل قرن من الزمان العاصمة اليابانية إلى أنقاض، لكنه أصبح أيضًا نقطة انطلاق للوقاية من كوارث الزلازل في اليابان الحديثة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجة في الجزء الشمالي الغربي من خليج ساغامي، بالقرب من طوكيو، في الساعة 11:58 صباح يوم 1 سبتمبر/ أيلول 1923، وفقا لتقرير مكتب مجلس الوزراء.

وأدى الزلزال إلى مقتل أو فقدان 105385 شخصا في طوكيو وست محافظات مجاورة. وشكلت الوفيات الناجمة عن الحرائق حوالي 90٪ من إجمالي عدد القتلى.

تم تدمير أو حرق حوالي 290 ألف منزل. وبلغت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلزال أربعة أضعاف الميزانية الوطنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)