【فيديو】زوجان يابانيان يصنعان كراسي متحركة للكلاب المعاقة!

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طوكيو - (جيجي برس) -- يقوم إيجي كاوانيشي وزوجته هيتومي بتصنيع وبيع الكراسي المتحركة المخصصة للكلاب في محافظة أوساكا. كان دافعه لصنع الكراسي المتحركة للحيوانات الأليفة، نابعًا من تجربة شخصية مر بها ووضعته على الطريق الصحيح لتخصيص معظم وقت فراغه لهذه القضية، عندما أصيب كلبه المحبوب بالشلل من الخصر إلى الأسفل عندما كان يعمل تاجرًا للتحف. يقول ”إن الحجم الذي وفرته المستشفى البيطرية ليس بالحجم المناسب، كما أن الحجم المتاح تجاريًا باهظ الثمن أيضًا. لذلك، ناقشنا الأمر معًا وأمضينا شهرين في صنعه بأنفسنا“.

الكراسي المتحركة مصنوعة من أنابيب الألومنيوم، مع التركيز على الخفة والمتانة، وتأتي في إصدارات ذات عجلتين وأربع عجلات حسب حجم الكلب وحالته. عندما يتلقى طلبًا، تراقب هيتومي أولاً حالة الكلب، وتأخذ في الاعتبار أشياء مثل طريقة مشيه، وتستخدم هذه المعلومات في تصميم الكرسي المتحرك. وقد تم شحن أكثر من 3000 وحدة، بما في ذلك الطلبات من الخارج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)