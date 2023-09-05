طوكيو تفتقر إلى أماكن لاستيعاب الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في حالة وقوع زلزال

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طوكيو - (جيجي برس)-- لا تزال طوكيو تفتقر إلى أماكن لاستيعاب العديد من الأشخاص الذين قد تقطعت بهم السبل إذا ضرب زلزال ضخم العاصمة اليابانية.

في وقت زلزال كانتو الكبير عام 1923، الذي أودى بحياة حوالي 105000 شخص في طوكيو وما حولها، مات العديد من الأشخاص في حرائق في الأماكن التي تم إخلاؤها، مما يؤكد أهمية ضمان الإخلاء الآمن في المناطق المكتظة بالسكان.

وقال الأستاذ الزائر بجامعة ناغويا ماسايوكي تاكيمورا إن ”نحو 38 ألف شخص لقوا حتفهم في أقل من ساعة“، في إشارة إلى الحريق المميت في الموقع السابق لمستودع ملابس الجيش في حي سوميدا الحالي، والذي تم إجلاء نحو 40 ألف شخص إليه بعد وقت قصير من إجلاء السكان.

وقال تاكيمورا إن الشرطة حاولت في البداية إرشاد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عبر نهر سوميدا إلى منطقة أوينو، لكنها تخلت عن الفكرة لأن الحرائق منعتهم من عبور الجسور، مضيفًا أن الشرطة اضطرت إلى قيادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى موقع المستودع السابق، الذي كان شاغرًا.

بعد ذلك، أحاطت النيران بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الموقع من جميع الجهات، واشتعلت النيران في عدد كبير من الأدوات المنزلية التي كانوا يحملونها. كما حدثت زوابع نارية، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)