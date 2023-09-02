منذ عام 1898: اليابان شهدت فصل الصيف الأكثر حرًّا خلال 2023

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طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم الجمعة أن هذا الصيف كان الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان.

واضافت الوكالة في بيان ”بلغ متوسّط درجات الحرارة غير الاعتياديّة في اليابان استنادًا إلى ملاحظات في 15 موقعًا مختلفًا، +1,76 درجة مئويّة وهو ما يتجاوز بكثير متوسّط عام 2010 (+1,08 درجة مئويّة) الّتي كانت الأعلى على الإطلاق“ منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.

وأوضحت الوكالة أنّه خلال هذه الفترة ”كان متوسّط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها“.

وأفادت الوكالة أنه في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضًا درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسية، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31,4 درجة مئوية في 10 أغسطس/ آب، وهو أعلى مستوى في البلاد، مضيفةً أنه مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعًا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ ابتداءً من شهر يوليو/ تموز ليصبح الأعلى منذ عام 2010.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من 149 نقطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد أن متوسط ​​درجة الحرارة لفترة الثلاثة أشهر كان أعلى بمقدار 3.0 درجات من متوسط ​​30 عامًا في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، وأعلى بمقدار 2.9 درجة في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية، وأعلى بمقدار 2.1 درجة في اليابان. منطقة هوكوريكو الوسطى، وأعلى بمقدار 1.8 درجة في منطقة كانتو-كوشين الشرقية، وأعلى بمقدار 1.3 درجة في مناطق توكاي الوسطى وتشوغوكو الغربية. جميع الأرقام هي الأعلى بين السجلات المماثلة المتوفرة منذ عام 1946.

وفي الوقت نفسه، شهدت منطقة كينكي الغربية أن متوسط ​​درجة الحرارة في الصيف لعام 2023 تجاوز المتوسط ​​بمقدار درجة واحدة، وهو ما يتوافق مع الرقم القياسي المسجل في عامي 1994 و2018.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)