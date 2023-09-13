إعادة تدوير ملابس رجال الإطفاء المستعملة إلى عناصر جديدة في اليابان

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ناغويا - (جيجي برس)-- تنتشر في اليابان عملية إعادة تصنيع البدلات المقاومة للحريق المستخدمة لرجال الإطفاء وتحويلها إلى منتجات جديدة.

هذه البدلات مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والماء. ولكن يتم التخلص من العديد منها كل عام بسبب انتهاء عمرها الإنتاجي وأسباب أخرى.

في Meishinren Daiichi Works، وهي منشأة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي، وسط اليابان، قام أشخاص يعانون من إعاقات في اليدين أو الأقدام بتحويل ملابس الحماية الخضراء الداكنة المستخدمة لرجال الإطفاء في المدينة إلى حقائب كتف.

ووفقًا لإدارة إطفاء ناغويا، تصنع تلك الملابس من ألياف الأراميد، التي هي خفيفة وقوية، وتبلغ تكلفة كل منها حوالي 140,000 ين ياباني. ومع ذلك، يتم التخلص من ما يصل إلى حوالي 200 منها كل عام بعد استخدامها في ظروف قاسية. وتم التخلص من معظم الملابس بمقابل مادي.

بناءً على طلب الإدارة، أنتجت Meishinren Daiichi Works حقائب كتف من ملابس الحماية من الحرائق المستخدمة في عام 2021. تم بيع عشر حقائب مثل هذه، بسعر 4,800 ين للواحدة، في حدث أقيم في مايو/ أيار من العام الماضي، بعد أن لفتت الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)