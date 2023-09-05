زلزال ضخم محتمل في طوكيو يتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 48 تريليون ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يتسبب زلزال محتمل مباشرة تحت العاصمة اليابانية على نطاق يعادل زلزال كانتو العظيم عام 1923، في أضرار اقتصادية قدرها 48.5 تريليون ين، حسبما ذكرت شركة أمريكية لتقييم مخاطر الكوارث.

ويبلغ الإجمالي المقدر حوالي ثلاثة أضعاف الأضرار الناجمة عن زلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع في مارس/ آذار 2011، وفقًا لوكالة موديز.

وتضمنت التوقعات الخاصة بزلزال طوكيو المحتمل خسائر في الأصول بالإضافة إلى خسائر ناجمة عن انقطاع الأعمال. كما تم وضع الارتفاعات المتوقعة في أسعار المواد وتكاليف العمالة في الاعتبار عند الحساب.

وبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن زلزال كانتو الكبير، الذي دمر عددًا كبيرًا من المباني في طوكيو والمناطق المحيطة بها قبل 100 عام، ما بين 5.5 مليار إلى 6.5 مليار ين، أو حوالي ثلث الناتج القومي الإجمالي للبلاد في ذلك الوقت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)