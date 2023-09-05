المشتبه به في إضرام النار في مبنى ”كيوتو أنيميشن“ الياباني يُقر بالتهم الموجهة إليه

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كيوتو - (جيجي برس)-- اعترف رجل متهم بتنفيذ هجوم مميت بإشعال حريق في استوديو تابع لشركة كيوتو أنيميشن قبل أربع سنوات، بالتهم الموجهة إليه في لائحة الاتهام، في جلسة الاستماع الأولى لمحاكمته في محكمة مدينة كيوتو في 5 سبتمبر/أيلول. يوم الثلاثاء.

وقال شينجي أوبا (45 عاما) في بداية المحاكمة، معترفا بأنه نفذ الهجوم بنفسه: ”لم أكن أتخيل أن هذا العدد الكبير من الناس سيفقدون حياتهم، وأعتقد الآن أنني ذهبت أبعد من ذلك“.

ووجهت إلى أوبا، الذي مثل أمام قاعة المحكمة على كرسي متحرك، خمس تهم، بما في ذلك القتل والشروع في القتل والحرق العمد.

وقال الدفاع إنه يجب تبرئة أوبا، مشيرًا إلى عدم كفاءته العقلية.

وادعى الادعاء أن أوبا كان مؤهلاً لتحميله المسؤولية الكاملة. وقال الادعاء: ”تردد أوبا (في تنفيذ الهجوم) حتى قبل أن ينفذه مباشرة، وكان يفكر فيما إذا كان عليه أن يفعل ذلك أم يعود أدراجه. لقد ارتكب الجريمة رغم أنه كان لديه خيار العودة“.

وتقع استديوهات الشركة في مدينة أوجي بمحافظة كيوتو اليابانية، وأنشئت في عام 1981، وفي عام 1999 أصبحت شركة محدودة، لتقدم 7 أعمال للأنيمي حتى عام 2007.

وابتداءً من عام 2009، منحت الشركة كيوتو جائزة سنوية باسمها، وتم إنتاج العديد من الأعمال، مثل ”فانتوم وعالم متعدد الألوان“، و”تسوروني“ اللذين ترشحا لعدد من الجوائز، وفي عام 2014.

والقتل الجماعي نادر في اليابان، حيث القوانين حول الأسلحة صارمة جداً ومعدل الجرائم منخفض للغاية. لكن اليابان تشهد أحياناً فصولاً من العنف الأعمى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)