اليابان تقدم تحتج لدى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الحظر الصيني للمنتجات البحرية اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي بريس) -- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين أنها قد قدمت ردًا على الوثيقة الصينية مناشدة من خلالها منظمة التجارة العالمية بسحب فوري لقرار الصين بحظر استيراد المنتجات البحرية من اليابان.

وكانت الصين قد علقت جميع الواردات من الأطعمة البحرية اليابانية الأسبوع يوم في 24 أغسطس/ آب في أعقاب تصريف اليابان مياه معالجة ومخففة التركيز من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية في المحيط.

في الوثيقة، عبرت اليابان عن ”الأسف“، قائلةً إن الصين قامت بفرض الحظر العام على الرغم من أن اليابان قدمت توضيحات حول سلامة تصريف المياه. الحظر على الاستيراد ”غير مقبول تمامًا“، واليابان ”كانت تحث وما زالت تحث الصين بشدة على التراجع عن قرارها على الفور“، حسبما جاء في الوثيقة.

وقدمت طوكيو الرد بعد أن أعلنت الصين لمنظمة التجارة العالمية قرارها بفرض الحظر العام على المنتجات البحرية اليابانية.

وتتم معالجة المياه المتراكمة وتخزينها في أكثر من 1000 خزان في المحطة. وهي تحتوي الآن على نحو 1.35 مليون طن من المياه المعالجة، ووصلت الآن إلى 98% من سعة الخزانات. وتتم معالجة المياه لإزالة المواد المشعة منها، ومع ذلك فهي لا تزال تحتوي على التريتيوم.



وتقوم تيبكو بتخفيف المياه المعالجة قبل تصريفها لتقليل تركيزات التريتيوم إلى حوالي سُبع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.



وتقول تيبكو إنه لم تظهر أي مشاكل في عملية التصريف أو المعدات الأخرى. وتقول إنه يتم مزج نحو 450 طنا من المياه المعالجة يوميا مع أكثر من 700 ضعف هذا الحجم من مياه البحر قبل تصريف المياه.

وتقوم تيبكو بأخذ عينات ماء من البحر على بعد 3 كيلومترات من المحطة يوميا لفحص مستويات التريتيوم منذ بدء عملية التصريف. وتقول الشركة إن تركيزات التريتيوم أقل من المستوى القابل للرصد وهو 10 بيكرل لكل لتر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)