طلبات ميزانية اليابان للسنة المالية 2024 تصل إلى 114 تريليون ين

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طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء إن طلبات ميزانية الحساب العام المقدمة من الوكالات الحكومية اليابانية للعام المالي 2024، الذي يبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، بلغت رقما قياسيا بلغ 114385.2 مليار ين.

وتجاوز المبلغ المطلوب 110 تريليون ين للعام الثالث على التوالي وتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 111.655.9 مليار ين للعام المالي 2022.

تم دفع إجمالي العام المالي 2024 إلى الارتفاع بفضل الزيادات في الأموال التي طلبتها وزارة الدفاع لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بما يتماشى مع سياسة إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، وفي الأموال المخصصة لمدفوعات الفائدة على سندات الحكومة اليابانية ولتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي.

وبما أنه سُمح للوزارات والهيئات بالسعي للحصول على أموال لتدابير مكافحة التضخم ودعم انخفاض معدل المواليد دون تحديد المبالغ، فمن المتوقع أن يتضخم إجمالي النفقات الحكومية للعام المالي 2024 بشكل أكبر من خلال عملية تجميع الميزانية قرب نهاية العام.

وينصب التركيز على كيفية تأمين الموارد المالية للتدابير المتعلقة بمعدل الولادات والدفاع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)