الأمير الياباني هيساهيتو يبلغ عامه السابع عشر

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طوكيو - (جيجي برس) -- أتم الأمير الياباني هيساهيتو، ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو والثاني في ترتيب ولاية العرش الإمبراطوري، عامه السابع عشر اليوم الأربعاء.

الأمير، هو الطفل الثالث والابن الوحيد لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، وهو الآن طالب في الصف الثاني في المدرسة الثانوية العليا بجامعة تسوكوبا في أوتسوكا في طوكيو.

وفي أواخر يوليو/تموز، زار الأمير محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان، مع والده لحضور المهرجان الثقافي الوطني السنوي للمدرسة الثانوية، وهي أول زيارة رسمية له إلى منطقة خارج طوكيو.

وبحسب مصادر قريبة منه، فقد زار الأمير هيساهيتو جامعة تسوكوبا في يونيو/حزيران الماضي للاطلاع على أبحاث حول الحشرات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية في أحد مختبرات الأحياء، وهو الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير بالنسبة له.

خلال العطلة المدرسية الصيفية في أغسطس/ آب، قام بزيارة خاصة إلى المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة والأغذية في تسوكوبا، محافظة إيباراكي، شرق اليابان، وكانت زيارته الثانية هناك بعد زيارته مع والدته عندما كان في سنته الأولى في المدرسة الإعدادية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)