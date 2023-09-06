اليابان تسعر لتعميق الشراكة مع الدول العربية من أجل النظام الدولي

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى الوحدة مع الدول العربية للحفاظ على النظام الدولي وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال هاياشي في كلمة ألقاها خلال المنتدى السياسي الياباني العربي الثالث في القاهرة يوم الثلاثاء ”إن العدوان الروسي على أوكرانيا يهز أساس النظام الدولي الذي استفدنا منه جميعا“.

وتابع: ”حان الوقت للتوحد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون“.

وقال هاياشي أيضًا إن اليابان والدول العربية يجب أن يصبحوا ”شركاء أوثق“ لمعالجة القضايا العالمية، بما يتجاوز مجال الطاقة.

وقال إن طوكيو ستتعاون لمساعدة الدول العربية على تنويع اقتصاداتها من خلال تشجيع الشركات اليابانية على بدء أعمال تجارية هناك.

وأضاف أن اليابان تخطط أيضا لدعم وضمان الملاحة الآمنة في قناة السويس وستواصل عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق منطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومفتوحة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)