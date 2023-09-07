تويوتا سنشري 2024 المحدثة بالكامل

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طوكيو - (جيجي برس) -- كشفت شركة تويوتا موتور يوم الأربعاء عن سيارة سنشري 2024، وهي سيارة SUV فاخرة جديدة كليًا تستند إلى سيارة السيدان سنشري الشهيرة التي تُصنع حصريًا للسوق الياباني، حيث تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق وداخلي فاخر ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة، مما يجعلها واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم.

تعد سيارة سينشري المعاد تصميمها أطول من طراز السيدان التقليدي وأكثر اتساعًا، خاصة في المقاعد الخلفية. يتوفر فقط إصدار هجين إضافي للنسخة الجديد.

تهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى بيع 30 وحدة شهريًا. وسيبلغ سعر سينشري الجديدة 25 مليون ين، وهو أعلى من 20.08 مليون ين لطراز السيدان.

تعتمد السيارة على نظام دفع هجين يجمع بين عمل محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر يتصل مع قير CVT، يعمل إلى جانبه محرك كهربائي مثبت في الخلف، لينتج من عملهما قوة 406 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر.

تتميز داخلية تويوتا سنشري 2024 بتصميم أنيق ومريح يركز على الركاب في المقعد الخلفي. تتوفر مزايا مثل باب خلفي يفتح بزاوية 75 درجة وخطاف للمساعدة في الدخول والخروج بسهولة.

يمكن تعديل المقاعد الخلفية كهربائيًا وطيها بالكامل، وهو ما يعد ميزة عالمية حسبما تدعي تويوتا. عند طي المقاعد، يتحرك المقعد الأمامي إلى الأمام حتى يلامس لوحة القيادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)