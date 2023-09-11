【فيديو】الكشف الرسمي عن تويوتا سنشري 2024 الجديدة كليًا

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طوكيو - (جيجي برس) -- كشفت تويوتا عن سيارة سنشري 2024 يوم 6 سبتمبر/ أيلول، وهي سيارة SUV فاخرة جديدة كليًا تستند إلى سيارة السيدان سنشري الشهيرة التي تُصنع حصريًا للسوق الياباني, حيث تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق وداخلي فاخر ومجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة، مما يجعلها واحدة من أفخم سيارات الدفع الرباعي في العالم.

تعد سيارة سينشري المعاد تصميمها أطول من طراز السيدان التقليدي وأكثر اتساعًا، خاصة في المقاعد الخلفية. يتوفر فقط إصدار هجين إضافي للنسخة الجديد. تهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى بيع 30 وحدة شهريًا. وسيبلغ سعر سينشري الجديدة 25 مليون ين، وهو أعلى من 20.08 مليون ين لطراز السيدان.

تعتمد السيارة على نظام دفع هجين يجمع بين عمل محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر يتصل مع قير CVT، يعمل إلى جانبه محرك كهربائي مثبت في الخلف، لينتج من عملهما قوة 406 حصان وعزم دوران 542 نيوتن متر.

توفر تويوتا سنشري مقصورة فسيحة وملاذاً آمناً ومريحاً لركابها، ولا سيّما أنها مزوّدة بـ4 مقاعد فقط، وذلك لتزويد الركاب بأكبر مساحة ممكنة للاسترخاء وتحريك الأقدام، وتشكّل بذلك مزيجاً مثالياً للأناقة والعصرية والراحة غير المسبوقة.

تتميز تويوتا سنشري 2024 بتصميم خارجي أنيق ومتقن، يجمع بين الفخامة والرقي. تتميز السيارة بخطوط ناعمة ومتوازنة، مع مصابيح أمامية وخلفية رفيعة مع مصابيح ارتداد، تمنح السيارة مظهرًا أنيقًا وجذابًا. كما تتميز السيارة بلمسات من الكروم على الشبكة الأمامية والمصدات وإطار الزجاج، تضيف لمسة من الفخامة والرقي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)