قصة مستوحاة من سلسلة المانغا اليابانية الشهيرة... مسلسل One Piece يتصدر المشاهدات على نتفليكس

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وادي السيليكون - (جيجي برس)-- ظهرت نسخة حية من مسلسل ”One Piece“ لأول مرة في المركز الأول في قائمة نتفيلكس العالمية للبرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة في أسبوعها الأول على منصة البث المباشر، حسبما ذكرت الشركة المشغلة يوم الأربعاء.

حصل المسلسل المقتبس عن قصة فنان المانغا الياباني إيشيرو أودا الذي يحمل نفس الاسم على 18.5 مليون مشاهدة في أربعة أيام فقط بعد صدوره في 31 أغسطس/ آب، مما جعله ضمن قائمة العشرة الأوائل في 93 دولة، وحصل على تقييمات عالية وإشادات عديدة من عشاق أعمال الحركة والإثارة، حيث جاء تقييمه 8.5/10 على IMDB.

وحصل على المركز الأول في اليابان، ليصبح ثاني عمل باللغة الإنكليزية يحقق ذلك بعد فيلم ”أشياء غريبة“.

تدور أحداث ون بيس حول مغامرة لوفي، بطل الرواية الذي يحلم بأن يصبح ملك القراصنة، مع طاقمه بما في ذلك المبارز زورو، الذي يؤدي دوره الممثل الياباني ماكينيو أراتا في النسخة الحية.

ويتمكن لوفي من زيادة قوته بفضل تناوله فاكهة سحرية تمنحه قدرات استثنائية، ويكون بعدها قائدًا لفريق قراصنة يدعى «قبعة العش»، وتكون مهمتهم الرئيسة البحث عن الكنز الأسطوري.

ويستطيع لوفي القضاء على العديد من قراصنة البحار في مغامرته مما يخلق له أعداء كثيرين، ويتم تحديد مكافأة ضخمة على رأسه، خاصة بعد أن يهزم القبطان المهرج باغي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)